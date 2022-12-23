Волго-Вятский региональный филиал АО «Сбербанк Лизинг» профинансировал подвижной состав для ООО «Муромского завода Транспутьмаш» на 3,3 млрд рублей

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В 3 и 4 квартале 2022 года Волго-Вятский региональный филиал АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Муромский завод Транспутьмаш» заключили сделку о передаче вагонов-платформ модели 13-6953 производства АО «Рославльский вагоноремонтный завод».

Вагон-платформа модели 13-6953 предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров, в том числе и контейнер-цистерн массой брутто до 36 тонн. Ее грузоподъемность составляет 72 т.

ООО «Муромский завод Транспутьмаш» является системообразующей организацией, имеющей региональное значение в рамках своевременного обеспечения вагоноремонтных и вагоностроительных предприятий запасными частями для грузового железнодорожного транспорта. Завод занимается производством колесных пар и сдачей вагонов в аренду и является давним и надежным партнером с безупречной репутацией.

АО «Рославльский вагоноремонтный завод» — высокотехнологичное предприятие с богатой историей. Завод специализируется как на производстве новых вагонов, так и работает в сфере ремонта железнодорожного подвижного состава, выпускает запчасти и комплектующие для своей продукции. В линейку продукции входят полувагоны, платформы и цистерны различных модификаций для перевозки лесоматериалов, стали, горючего топлива и контейнеров.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Поддержка системообразующих предприятий, имеющих региональное значение, является ключевым направлением финансовых услуг и соответствует нашей миссии по развитию и поддержанию экономического и социального благополучия регионов. Возвратный лизинг позволяет компаниям получить дополнительную поддержку в виде налоговых преференций, а также высвободить нецелевые денежные средства, которые можно проинвестировать в развитие бизнеса. Для каждого предприятия подбираются индивидуальные условия сделки, которые, как отмечают наши клиенты, являются главным конкурентным преимуществом перед другими предложениями на рынке».

Екатерина Тюрина, директор Волго-Вятского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

«Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы профинансировать самый широкий спектр предметов лизинга в короткие сроки. Удобство фитинговых платформ в том, что они позволяют перевозить контейнеры различных форм и размеров. Еще один плюс – погрузка и выгрузка контейнеров на платформы происходит максимально оперативно. Данные платформы преимущественно будут задействованы на восточном направлении».