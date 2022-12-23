Как собрать новогодний стол, не выходя из дома?

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До нового года осталось меньше 10 дней, а значит самое время решить три главных вопроса:
1) Где и в какой компании встречать этот волшебный и любимый всеми праздник?
2) Купить всем родным и друзьям подарки.
3) Накрыть вкусный праздничный стол.
Давайте начнем по порядку. В нашей стране Новый год считается семейным праздником, поэтому многие встречают его в кругу семьи и самых близких друзей. Кто встречает за городом, кто-то остается дома, но главное - это душевная компания.
Подарки. Тут придется поломать голову, мало подарить подарки семье, нужно помнить и про коллег, друзей и старых знакомых. А еще новогодний стол и угощения. И как все успеть в новогодней суматохе?
Решение может помочь найти, например, экосистема от Сбера.
С сервисами экосистемы от Сбера, собрать новогодний стол и купить подарки, можно буквально за несколько часов.