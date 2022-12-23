Гороскоп на 24 декабря: Ракам не дадут спокойно выспаться, а Козероги будут купаться в славе

Ваше будущее только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на субботу.

ОВЕН

Наступили выходные, а это значит, что вам нужно как следует отдохнуть. За неделю вы не просто устали, вы порядочно вымотались. Так что разрешите себе выспаться и немного полениться. С делами еще успеете.

ТЕЛЕЦ

Вы поставили себе цель, которая явно не стоит тех усилий, что вы прикладываете для ее достижения. Обдумайте все еще раз. Возможно, это даже не то, чего вы хотите на самом деле. Проанализируйте свои желания и возможности.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваши старания сегодня щедро вознаградятся. И это тогда, когда вы уже, возможно, ни на что не надеялись. Примите награду как должное, но сохраняйте скромность. И не допускайте пренебрежительное отношение к тем, кто «слишком поздно» оценил ваши таланты – тут главное, что все-таки оценили.

РАК

Сегодня вы нарасхват, всем от вас что-то нужно. Вам, скорее всего, даже выспаться не дадут – начнут трезвонить с самого утра. Наберитесь терпения. Люди вас ценят и не могут без вашего совета, ну куда же деваться.

ЛЕВ

Вам следует проявлять внимание и осмотрительность. В течение дня возможны неоднозначные ситуации, и от того, как вы поведете себя в них, зависит довольно много. Ошибки не приведут к катастрофе, но пару неприятных минут вы можете испытать.

ДЕВА

В поисках решения вы все ходите и ходите по кругу. А ответ, возможно, на самой поверхности, просто вы зациклились на чем-то одном, и не видите ничего другого вокруг. Отвлекитесь, займитесь тем, чего обычно не делаете, и решение придет само.

ВЕСЫ

Обращайте внимание на причинно-следственные связи и учитесь проводить между событиями параллели. Сложившаяся ситуация потребует глубокого анализа. К сожалению, «разжевывать» вам никто ничего не собирается.

СКОРПИОН

Кто-то жить без вас не может. Это не шутки. Оглядитесь вокруг, возможно, рядом ваша судьба? Или кто-то, с кем вы когда-то были близки, а потом обо всем забыли? В любом случае следует объясниться с этим человеком. Если он вам не нужен, не подавайте ему ложную надежду.

СТРЕЛЕЦ

Весь день пройдет в разъездах, домой вы, вероятнее всего, вернетесь лишь к вечеру. Зато вы успеете очень многое. Перед сном вам очень важно будет привести мысли в порядок и прокрутить в голове весь минувший день. Так вы поймете, куда двигаться дальше.

КОЗЕРОГ

К вам нагрянет неожиданная известность. Не пугайтесь ее, вам будет полезен этот новый опыт. Но держите себя в рамках. Думать, что с приходом популярности вам будет дозволено все, не стоит. Иначе популярность сменить знак «+» на знак «-».

ВОДОЛЕЙ

Вам придется поменять свои планы из-за того, что кто-то из близких не уведомил вас вовремя о своих. Но вы же не можете отказать, если вас о чем-то просят. Только в следующий раз предлагаем проверить, откажутся ли они так же легко от своих планов ради вас.

РЫБЫ

Прекрасный день для активного отдыха. Сегодня прогулки и спорт на свежем воздухе будут особенно полезны. Они не только помогут вам поднять тонус, но и зарядят настроением на всю следующую неделю. Так что не нужно сидеть на месте, хватайте лыжи и – в лес!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ижевск

Порядка 400 случаев крупных кибератак со стороны иностранных государств отметили в Удмуртии за этот год

Усиление юго-западного ветра до 17 м/с ожидается в Удмуртии 24 декабря