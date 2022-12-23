Управление Почты России в Удмуртии возглавил Сергей Колесов

Фото: пресс-служба Почты России

Управление федеральной почтовой связи в Удмуртии возглавил 34-летний Сергей Колесов. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

На этом посту он сменил Андрея Сивцова. 22 декабря Колесов приступил к своим обязанностям. Главными задачами нового управляющего назвали повышение доступности почтовых услуг, развитие логистики и реализацию новых проектов в Удмуртии.

Отметим, что ранее Колесов работал замдиректора Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» и руководителем службы продаж и сервиса ООО «Т2 Мобайл» в Сургуте.

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