Корпоративные клиенты под надежной защитой: гайд по управлению цифровыми рисками

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Каждой организации независимо от размеров бизнеса требуется комплексный подход к обеспечению безопасности. Оценка цифровых рисков, выявление уязвимостей, которым может быть подвержена компания, занимает одно из первых мест в списке необходимых мероприятий по защите бизнеса. Наблюдаемый сегодня рост числа целенаправленных кибератак на различные сервисы и услуги, потерь от их реализации диктует новые правила игры в современном мире. Оставаться в стороне от управления цифровыми рисками – это значит подвергать свою компанию угрозам, которые с каждым днем видоизменяются.

В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* рассказали, как грамотно выстроить риск-ориентированный подход к цифровым угрозам, какие дополнительные меры защиты бизнеса имеются например в компании BI.ZONE.

BI.ZONE – это компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям безопасно развивать бизнес, защищая компании от цифровых угроз. В статье рассмотрены основные аспекты построения риск-ориентированного подхода к цифровой защите бизнеса и решения BI.ZONE, которые помогут в построении такой защиты с минимальными затратами.

1. Защита бренда

Платформа – это решение класса digital risk protection (DRP), позволяющее находить фишинг и мошеннические домены, утечки данных в даркнете, а также мониторить открытые ресурсы, обнаруживая информационные атаки. Платформой можно управлять самостоятельно или с экспертной поддержкой.

Все случаи неправомерного использования бренда и утечек данных, а также статусы блокировки мошенничества отображаются в личном кабинете в реальном времени. Чтобы заблокировать обнаруженный мошеннический сайт, не нужно обращаться во множество инстанций: запрос на блокировку отправляется через платформу. Экспертная поддержка обеспечивает оперативное реагирование в режиме 24/7/365.

2. Защита электронной почты и сетевой инфраструктуры

Для многоуровневой защиты электронной почты компании от спама, фишинга и вредоносного ПО разработан сервис, который блокирует вредоносные и нежелательные письма, прежде чем они достигнут почтового сервера. Он фильтрует как входящую, так и исходящую почту. Сервис включает опции фильтрации, управления и отчетности, гарантирует распознавание спама до 99,9% и обеспечивает минимальный уровень ложных срабатываний. Повысить эффективность механизмов помогают алгоритмы детектирования и ручной экспертный анализ. Они защищают клиентов от фишинговых атак и потенциально зловредных форм социальной инженерии.

Кроме того, подключение позволяет маскировать инфраструктуру. Это не дает злоумышленнику идентифицировать корпоративную сеть потенциальной жертвы по IP-адресу, который назначен серверу электронной почты: IP-адреса, в отличие от веб-ресурсов, как правило, размещают в инфраструктуре компании.

Сервисная модель позволяет избежать трат на установку программного или аппаратного решения в IT-инфраструктуре и не требует выделять специалистов со своей стороны.

3. Тестирование на проникновение

Платформа предназначена для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей.

Компании хотят быстро и недорого узнавать, насколько их IT активы устойчивы к атакам. Независимым исследователям безопасности — багхантерам — интересно искать уязвимости и зарабатывать на этом.

Платформа связывает компании и багхантеров. Первым она помогает запускать программы, вторым дает возможность тестировать защищенность с выгодой и без юридических рисков. Заказчик сам решает, кому будет доступна программа: всем участникам платформы или ограниченному кругу, например, только исследователям с наивысшим рейтингом.

4. Обучение сотрудников

Решение избавляет от необходимости тратить собственные силы и время на подготовку обучающих программ, их обновление и организацию учебного процесса. Кроме того,помогает выполнить требования регуляторов, от 152-ФЗ и положений ЦБ РФ до стандартов PCI DSS и ISO.

Безопасность в цифровом пространстве становится ключевым фактором комфортного развития компании. Сервисы позволяют сократить время, которое уходит на вопросы кибербезопасности, освободив силы для решения практических задач бизнеса.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.