Как встретить Новый год в обновленной квартире?

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Кому-то для новогоднего настроения достаточно елки и гирлянд, а кому-то хочется заменить обои и ламинат, чтобы встретить новый год в обновленной квартире. Для того чтобы освежить интерьер, больших финансовых вложений и длительного времени не требуется. За день-два можно переклеить обои или перекрасить стены в одной комнате. Можно вообще ограничиться одной стеной: покрасить ее яркой краской, установить декоративные панели или уложить плитку под кирпич. Старую мебель можно отреставрировать: покрасить каркасы, заменить обивку. Проще всего с диванами и креслами - на них можно просто купить чехлы или заказать в ателье. С корпусной мебелью это тоже работает. Например, у кухонного гарнитура можно перекрасить фасады и заменить ручки - он станет выглядеть совсем по-другому.

Обновить интерьер, конечно проще всего с помощью декора: штор, подушек, ковра, картин, статуэток, свечей. Можно заменить рамы у фотографий, купить пару новых пледов и поставить на стол вазу с цветами или еловыми ветками - комната сразу же будет выглядеть уютнее и празднично.

Но перед новым годом у нас столько трат, что на ремонт не всегда найдется дополнительный бюджет.

Но решение есть всегда, встретить Новый год в обновленной квартире поможет кредитная карта. Это удобный способ «занять» денег у банка, и отдать, не переплачивая проценты. Например, можно воспользоваться кредитной картой от Сбербанка, либо иного банка.