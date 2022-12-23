На пост вице-премьера Удмуртии встал бывший глава Сарапульского района

О своем уходе он сообщил в соцсети. Фото: @sarraion

Александр Бречалов подписал документ о назначении экс-главы Сарапульского района на пост вице-премьера республики. Об этом сообщает пресс-служба главы.

Игорь Асабин займется исполнением обязанностей зампредседателя Правительства Удмуртии – дорожное хозяйство, ЖКХ и строительство.

О своем уходе с поста главы Сарапульского района Асабин сообщил на своей странице Вконтакте и отметил основные заслуги команды.

«За это время нам вместе удалось отремонтировать более 35 объектов социальной сферы и ЖКХ, построить новые детские сады и ФАПы, дом культуры и прекрасный стадион. Наш район всегда был в числе лидеров по экономическим и социальным показателям. Мы отличались своим гостеприимством, межнациональной дружбой и позитивным отношением к жизни!», – поделился новый вице-премьер республики.

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