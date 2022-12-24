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НовостиОбщество24 декабря 2022 5:05

Погода на день: 24 декабря ожидается небольшой снег и +2°C

Рассказываем о прогнозе
Гужавина Алина
Синоптики обещают налипание мокрого снега

Синоптики обещают налипание мокрого снега

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 декабря, синоптики гидрометцентра Удмуртии прогнозируют потепление до +2°С и небольшой снег.

Местами на дорогах сохранится гололедица, будьте аккуратнее!

Напомним, что сегодня местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с и налипание мокрого снега.

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