Погода на день: 24 декабря ожидается небольшой снег и +2°C

Синоптики обещают налипание мокрого снега
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 декабря, синоптики гидрометцентра Удмуртии прогнозируют потепление до +2°С и небольшой снег.
Местами на дорогах сохранится гололедица, будьте аккуратнее!
Напомним, что сегодня местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с и налипание мокрого снега.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова исполнила танец в стиле «стрип-пластика»
Сергей Шойгу заявил о значительном увеличении гособоронзаказа по линии Концерна «Калашников» в Ижевске
Максим Шумихин официально назначен на пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии