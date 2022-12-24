На территории Удмуртии ожидается налипание мокрого снега и гололед

На дорогах стоит быть внимательнее
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В ночь и на утро 25 декабря региональный гидрометцентр прогнозирует мокрый снег и гололед на проезжих частях и пешеходных дорожках. Поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Кроме этого жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега с крыш. Так что стоит быть предельно внимательным и обходить стороной опасные места.
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