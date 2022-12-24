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НовостиОбщество24 декабря 2022 9:34

На территории Удмуртии ожидается налипание мокрого снега и гололед

Водителям и пешеходам следует быть аккуратнее на дорогах
Источник:kp.ru
На дорогах стоит быть внимательнее

На дорогах стоит быть внимательнее

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В ночь и на утро 25 декабря региональный гидрометцентр прогнозирует мокрый снег и гололед на проезжих частях и пешеходных дорожках. Поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Кроме этого жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега с крыш. Так что стоит быть предельно внимательным и обходить стороной опасные места.

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