На территории Удмуртии ожидается налипание мокрого снега и гололед

На дорогах стоит быть внимательнее Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В ночь и на утро 25 декабря региональный гидрометцентр прогнозирует мокрый снег и гололед на проезжих частях и пешеходных дорожках. Поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Кроме этого жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега с крыш. Так что стоит быть предельно внимательным и обходить стороной опасные места.

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