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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 11:36

Пенсионерка из Ижевска чуть не сгорела в собственной квартире

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Гужавина Алина
Пострадала внутренняя отделка и сгорело полдивана. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Пострадала внутренняя отделка и сгорело полдивана. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

В Ижевске загорелась квартира от непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

19 декабря 66-летняя пенсионерка из Первомайского района закурила сигарету прямо в квартире и поставила пепельницу на диван. Вечером, после выпитого алкоголя вместе с знакомым, женщина уснула и не заметила, как началось возгорание. Мужчина же в это время находился в другой комнате.

Проснулась женщина от задымления и сразу же начала кричать о помощи. Самостоятельно потушить пожар не получилось, поэтому соседи, заметившие дым, вызвали пожарных. Пострадала внутренняя отделка и сгорело полдивана.