Житель Удмуртии лишился более 3,5 млн рублей

Мужчина оформил несколько кредитов. Фото: архив редакции

28-летний житель Сарапула обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина объясняет, что он перешел по ссылке, где была указана возможность получения крупного дохода при вложении в инвестиции крупной нефтегазовой компании.

Указав свои данные, на следующий день ему поступил звонок от мужчины, который представился брокером и рассказал о преимуществах такого быстрого заработка.

Житель Сарапула вложил 9 тыс. рублей, после чего получил первоначальную прибыль в 1,3 тыс. рублей. Однако на этом не остановился. Брокер убедил мужчину вложиться на более крупную сумму. В итоге потерпевший оформил кредит и отправил 2 млн рублей на счет, а дальше поступило сообщение о необходимости оформлении страховки. История с кредитами повторилась еще несколько раз и общая сумма потери составила более 3,5 млн.

По отношении мошенника возбуждено уголовное дело.

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