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НовостиОбщество24 декабря 2022 13:37

В Удмуртии простились с тремя военнослужащими в ходе СВО

Двое из них посмертно представлены к государственным наградам
Гужавина Алина
Семьям погибших помощь оказывается в полном объеме. Фото: архив редакции

Семьям погибших помощь оказывается в полном объеме. Фото: архив редакции

За последние два дня, 24 и 25 декабря, в Удмуртии простились с младшим сержантом Василием Волковым, старшим сержантом Антоном Васильевым и рядовым Анатолием Баязитовым. Все они погибли в ходе специальной военной операции.

Посмертно к государственной награде представили старшего сержанта Антон Васильев и рядового Анатолия Баязитова.

Помощь семьям погибших оказывается в полном объеме.

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