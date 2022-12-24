Гороскоп на день: 25 декабря Водолеи смогут построить планы на будущее, а у Близнецов грядет период гармонии

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье. Фото: архив редакции

ОВЕН

В целом, этот день будет успешным. Не стоит забывать о своих родных и близких, чтобы избежать конфликта. Удачным будет общение с друзьями, особенно с теми, кто младше вас по возрасту.

ТЕЛЕЦ

С коллегами стоит быть более сдержанными, так как вы можете стать причиной конфликта, который может перерасти в настоящую войну. Не стоит принимать участие в обсуждениях, которые могут привести к ссорам.

БЛИЗНЕЦЫ

В вашей жизни произойдет что-то очень важное. Не пропустите этот момент, и, возможно, вам удастся избежать неприятностей. В личной жизни ожидается период гармонии и взаимопонимания с любимым человеком.

РАК

Вас ждет очень насыщенный и плодотворный день. Вы все успеете, даже то, на что обычно не хватает времени. Не стоит в этот день начинать новые дела, лучше всего закончить то, что было начато ранее.

ЛЕВ

Сегодня вы будете склонны к поспешным решениям, что может привести к ошибкам и разочарованиям. В итоге может пострадать репутация. Однако день будет удачным, если вы сможете сосредоточиться на одном деле. Для новых начинаний время не подходит.

ДЕВА

В этот период вы почувствуете, что у вас есть все необходимое для того, чтобы добиться успеха. У вас есть энергия, желание и силы для того чтобы действовать решительно и энергично.

ВЕСЫ

Не исключено, что вы будете чувствовать себя более уверенным и спокойным. Но вы должны помнить, что успех - это не только ваши достижения, но и достижения ваших близких и друзей.

СКОРПИОН

Будьте готовы к тому, что вас ждет масса дел. Вы должны будете заняться оформлением документов, решить какие-то вопросы с коллегами и руководством, а также решить массу мелких проблем.

СТРЕЛЕЦ

У вас есть все шансы достичь успеха в бизнесе и заработать много денег. Это поможет вам приобрести необходимую недвижимость, улучшить жилищные условия. В этот период вы будете находиться в полной гармонии с собой и окружающими.

КОЗЕРОГ

У Козерогов будут наблюдаться довольно противоречивые тенденции. В конце дня ситуация стабилизируется, и вы сможете спокойно провести свободное время. Не переживайте, что дела не идут в гору, ситуация в скором времени полностью изменится.

ВОДОЛЕЙ

В этот день можно строить планы на будущее, но не стоит торопиться с их реализацией. Возможно, в ближайшее время вам предстоит сделать выбор и принять важное решение.

РЫБЫ

Вам следует быть готовыми к тому, что им придется столкнуться с неприятностями, и даже в том случае, если они будут пытаться все скрыть, окружающие все равно о них догадаются.

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