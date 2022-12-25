Погода в Ижевске на день: 25 декабря ожидается небольшой снег и до -4 градусов

Прогноз погоды для ижевчан на воскресенье, 25 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 25 декабря в Ижевске пройдет небольшой снег. Местами он может перейти в умеренный или мокрый. Кое-где возможна морось. Также местами сохраняются снежный накат и заносы.

Температура воздуха днем установится в пределах -2.. -4°С. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до -7°С, небольшой снег сохранится. Ветер изменит направление на западное и снизит скорость до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии простились с тремя военнослужащими в ходе СВО

На трассе Завьяловского района Удмуртии столкнулись два автомобиля с прицепом

Мужчина погиб при пожаре в собственном доме в Удмуртии