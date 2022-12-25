90 семей из Сарапула готовятся переехать в новый дом из аварийного жилья

Квартиры жильцы получат в чистовой отделке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый многоквартирный дом, построенный специально для переселенцев из аварийного жилья, сдан в Сарапуле сдали. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства Удмуртии.

Девятиэтажный построили в микрорайоне «Элеконд» по адресу улица Гончарова, 48Д в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Скоро сюда переедут 272 человека. Это 90 сарапульских семей, которые проживали в 28 домах, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Квартиры жильцы получат в чистовой отделке.

«Очень важная программа Президента России Владимира Владимировича Путина по переселению из аварийного жилья. И строители вместе с командой Сарапула такой подвиг сделали – за год построили по этой программе 90-квартирный дом, сдали его в эксплуатацию», – проверяя качество выполненных работ, отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава Сарапула Виктор Шестаков отметил, что для завершения программы в городе осталось переселить еще 170 семей.

Всего с 2019 года в Удмуртии в рамках федеральной программы было расселено 41,3 тыс. кв. м. аварийного жилья, в новые квартиры переехали 2 661 человек. В 2022 году продолжается расселение в Ижевске и Сарапуле, а также районах: Игринском, Балезинском и Глазовском. Дома строятся в Завьяловском и Шарканском районах.

В планах на 2023 год – расселить 20,9 тыс. кв. м. аварийного жилья, где сейчас живут 503 семьи (1011 человек). Сейчас в регионе 143 тыс. кв. м. аварийного жилья. Новый этап федеральной программы начнется после того как завершится предыдущий.

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