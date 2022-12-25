Гороскоп на день: 26 декабря Скорпионов ждет бессонная ночь, а Дев – не слишком приятное, но нужное знакомство

Астропрогноз на понедельник, 26 декабря Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник, 26 декабря.

Овен

Удача сегодня на вашей стороне, однако не стоит терять голову. Если вам повезет, а вы поведете себя неразумно, удача так же легко уплывет из ваших рук, как явилась.

Телец

У вас появился какой-то сильный покровитель – возможно, это кто-то из начальства или другой большой человек. Но вас заметили не просто так. Постарайтесь оправдать возложенные на вас надежды.

Близнецы

У вас наступает новый жизненный виток. Да, вот так, чуть-чуть пораньше Нового года. Есть время потренироваться, как себя вести в новых условиях, а заодно поразмыслить над желанием на 31 декабря.

Рак

Будьте сегодня осторожны в высказываниях и постарайтесь никого не критиковать понапрасну. Случайно сказанное сегодня слово может нехорошо аукнуться в ближайшем будущем.

Лев

В первый рабочий день не перенапрягайтесь, позаботьтесь о своем здоровье, в том числе эмоциональном. Не реагируйте на провокации и попытки вывести вас из себя. Сохраняйте самообладание.

Дева

Вас ожидают новые полезные знакомства. Не противьтесь им. Даже если люди, которых вам представят, вам не понравятся, нужно включить режим «улыбаемся и машем». Потом сами поймете, почему.

Весы

Ваша задача сегодня – объединять и примирять людей. Будьте тем самым островком спокойствия в суматошном, ежесекундно меняющемся мире. У вас хватит на это терпения и мудрости.

Скорпион

Этот день покажется вам долгим и скучным. Но под вечер вы найдете кого-то бедствующего и посвятите его спасению следующую бессонную ночь. Только потом не жалуйтесь, пожалуйста, как вы устали.

Стрелец

От вас потребуются качества лидера. Даже если вы сегодня не очень-то в настроении. Очень многие смотрят на вас с надеждой и ждут, когда вы поведете их за собой. В то, что у вас есть какие-то свои дела и заботы, они никогда не поверят.

Козерог

Еще немного и вы достигнете заветной цели, к которой стремились так долго. Единственное, вам теперь придется полностью перекраивать свои планы на будущее. Вы вряд ли ждали такого скорого успеха.

Водолей

К сожалению, сегодня на вашем пути будет встречаться много глупых и некомпетентных людей, которые будут пытаться вас чему-то учить. Сожмите зубы и отвечайте тактично. Или игнорируйте, если ситуация позволяет.

Рыбы

Вам как никогда нужны помощь и поддержка близких. Не стесняйтесь об этом попросить. Для родных – не сложно, зато есть лишний повод с вами повидаться. Они соскучились и сами уже ищут возможности с вами встретиться.

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