Россияне оправили Деду Морозу более 20 тысяч писем

В этом году писем ожидается больше, чем обычно Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители России – дети и взрослые – уже отправили Деду Морозу более 20 тыс. писем. Об этом сообщает RT (18+) со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Послания отправляют при помощи специальных почтовых ящиков, которые работают до 31 декабря, но даже если письмо попадет в обычный почтовый ящик или информация на конверте будет заполнена с ошибкой, к отправителю такое послание никогда не вернется – оно обязательно уйдет по нужному адресу.

«Конечно, в канун Нового года сильно растёт нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза. В этот период сортировка писем с желаниями занимает большую часть рабочего дня некоторых из них», – рассказали в пресс-службе «Почты России».

Обычно количество писем, которые отправляются в резиденцию Дедушки Мороза в Великом Устюге, почти не меняется год от года. Так, в прошлом году туда было доставлено около 170 тыс. писем. Еще несколько тысяч отправились к Дедам Морозам других регионов. Но в этом году, согласно предварительной статистике, ожидается на 40 тыс. писем больше.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Удмуртии

В Ижевске мужчина применил силу к двум поссорившимся с его ребенком мальчикам

«Это хороший подарок на новый год»: Елизавета Туктамышева прокомментировала участие в чемпионате России и свою бронзу

29-летний житель поселка Балезино в Удмуртии заколол ножом 19-летнего шурина