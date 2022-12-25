Из-за мешающего проезду транспорта в Ижевске нарушилось движение трамваев на улице Кирова

В ближайшее время интервалы движения могут быть увеличены Фото: Архив КП

Пресс-служба ИжГЭТ сообщила, что 25 декабря с 19:15 до 19:33 было нарушено движение трамваев №№ 2, 7 и 9 на Буммаш от магазина «Океан» до улицы Тимирязева. Причиной стал посторонний транспорт, мешавший проезду.

Движение было организовано:

Трамвай №2: Улица Промышленная – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – Буммаш.

Трамвай №7: Сквер металлургов – улица Кирова – улица Карла Маркса – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – Буммаш. С Буммаша трамваи следуют по своему маршруту.

Трамвай №9: Улица Московская – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – Буммаш.

С Буммаша трамваи следовали по обычному маршруту.

Сейчас движение восстановлено, но в ближайшее время его интервалы могут быть увеличены.

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