Александра Орлова назначили прокурором Индустриального района Ижевска

Александр Орлов. Фото: Прокуратура Удмуртской республики

В Ижевске приказом Генпрокурора России назначен на должность новый прокурор Индустриального района. Им стал Александр Орлов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

СПРАВКА

Орлов Александр Александрович. Родился в 1982 году в Воткинске. Учился в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция».

С 2003 году работал в прокуратуре в должности следователя, старшего следователя Воткинской межрайонной прокуратуры.

В 2007 году Александра Орлова перевели на службу в Следственное управление. Там он работал заместителем руководителя Воткинского межрайонного следственного отдела.

В 2008 году стал помощником межрайонного прокурора. Затем поочередно работал заместителем Воткинского межрайонного прокурора, помощником прокурора Сарапула, старшим прокурором отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики. В конце 2018 года получил назначение на должность Воткинского межрайонного прокурора.

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