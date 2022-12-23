Жители Ижевска рассказали о своих новогодних обещаниях

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В декабре традиционно подводят итоги уходящего года и ставят новые цели. Жители Ижевска больше всего обещают самим себе на 2023 год — найти новую работу, накрыть достойный новогодний стол, купить автомобиль и похудеть. Такие результаты получили СберСтрахование жизни и СберСтрахование по итогам проведённого опроса.

Второй год подряд список целей у россиян возглавляет желание найти достойную работу. Его озвучили 21% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. В Ижевске этот показатель оказался практически на том же уровне — 20%.

На втором месте у ижевцев — стремление накрыть достойный новогодний стол и хорошо встретить новый год (19%).

Замыкает тройку лидеров — желание в 2023 году купить автомобиль. Количество наметивших такую цель ижевцев составило 14%. Столько же жителей Ижевска намерены в новом году сесть на диету или перейти на здоровое питание.

В 2023 году 8% жителей Ижевска обещают себе научиться инвестировать и выгодно размещать капитал.

За год больше ижевцев решили копить и научиться управлять семейным бюджетом (с 4% до 6%), посещать салоны красоты (с 4% до 5%), начать ходить в спортзал (с 11% до 13%), расстаться с вредными привычками (с 1% до 3%). Снизилась доля тех, кто в новом году собирается получить второе высшее образование или квалификацию (с 6% до 3%). Отправиться в новогоднее путешествие по-прежнему хотели бы 2% опрошенных жителей Ижевска.

В топ новогодних обещаний у жителей Ижевска также вошли стремление купить квартиру или дом (9%), родить ребёнка (4%), открыть собственный бизнес (3%), переехать на новое место или вообще в другой город (2% и 1%).

Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.