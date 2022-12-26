После капремонта в Можге торжественно открыли среднюю школу №4

Школу отремонтировали в рамках госпрограммы. Фото: Министерство образования и науки Удмуртии @moinur

Можгинская средняя школа №4 торжественно открылась после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.

Отметим, что учебное заведение является старейшей школой в городе. Здание построили еще в 1882 году. В этом году ее отремонтировали в рамках госпрограммы «Развитие образования».

«2022 год для нас особенный, потому что в этом году мы празднуем свое 140-летие, капитальный ремонт стал прекрасным подарком», – рассказала директор школы Ольга Пономарева.

Фото: Министерство образования и науки Удмуртии @moinur

В школе заменили крышу, системы отопления, водопровода и канализации, а также выполнена внутренняя отделка. К стадиону и входной группе школы провели освещение и кроме того установили видеонаблюдение и голосовой оповещатель.

Также в школе организовали новые пространства, а именно: кабинет ПДД, Центр детских инициатив, информационно-библиотечный центр, шахматная гостиная и коворкинг-зона.

Дополнительно купили новые учебники, оборудование учебное и лабораторное.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Грузовой и легковой автомобили столкнулись на федеральной трассе в Удмуртии

В Ижевске мужчина применил физическую силу к двум поссорившимся с его ребенком мальчикам

«Это хороший подарок на Новый год»: Елизавета Туктамышева прокомментировала участие в чемпионате России и свою бронзу