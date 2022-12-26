Соглашение о патриотическом воспитании молодежи заключили в Удмуртии

Соглашение подписали лидеры организаций. Фото: udmeparhia.ru/

Ижевская епархия, Духовное управление мусульман Удмуртии и «Генеральское собрание» подписали трехстороннее соглашение о патриотическом воспитании молодежи в республике. Об этом сообщает пресс-служба удмуртской епархии.

Соглашение нацелено на способствование стабильности и мира в обществе, социальное служение на благо общества и повышение информационной открытости и привлекательности мероприятий по патриотическому воспитанию молодых людей в республике. Также стороны будут стремиться взаимодействовать со СМИ, содействовать в укреплении института семьи и возрождении нравственных и духовных ценностей. Кроме того будут проводиться совместные программы и проекты.

«Соглашение подразумевает разные форматы взаимодействия, однако все они будут строиться на принципах добровольности, взаимной открытости, добросовестности, строгом соблюдении действующего законодательства», – отмечают в епархии.

Документ подписали лидеры объединений: митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин и председатель правления «Генеральского собрания» генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Григорий Желудов.

Напомним, что 2023 в Удмуртии объявлен годом молодежи. Власти республики серьезно возьмутся за воспитание патриотизма в школах региона. Для этого в учебных заведениях даже появится новая должность.

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