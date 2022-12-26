Мужчина погиб в столкновении легковушки с грузовиком на трассе в Удмуртии

Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Увинский» @gibdd_uva

26 декабря примерно в 07:40 в Увинском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Увинский».

Дорожная авария произошла на 89 км дороги «Ижевск-Ува». Водитель ZAZ Chance не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик ГАЗ.

В результате ДТП водитель легкового авто погиб на месте. Ведется проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Увинский» @gibdd_uva

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