По Промышленной улице в Ижевске не идут троллейбусы №2, 4, 6 и 10

Движение организовано новым способом Фото: Архив КП

С 11:35 по Промышленной улице в направлении Центра в Ижевске не ходят троллейбусы № 2, 4, 6 и 10. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Транспорт не ходит из-за постороннего ДТП.

Движение организовано:

2 маршрут: Адм.Инд.р-на - ул. Удмуртская - ул. Воровского - ул. К.Либкнехта - ул. М.Горького - Центр - ул. Советская - ул. Удмуртская - Адм. Инд.р-на;

4 маршрут: Автозавод - ул. Дзержинского - ул. Пушкинская - ул. Советская - Центр - ул. М.Горького - ул. К.Либкнехта - ул. Воровского - ул. Пушкинская - ул. Дзержинского - Автозавод;

6 маршрут: Гор. Металлургов - ул. М.Горького - ул. К.Либкнехта - Центральный рынок;

10 маршрут: Ул. Труда - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская - ул. К.Либкнехта - ул. Новоажимова - пос. Машиностроителей.

Из пос. Машиностроителей троллейбусы начинают идти своему маршруту.

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