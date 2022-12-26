Закладчика наркотиков задержали в Устиновском районе Ижевска

Возбуждено уголовное дело
Фото: Архив КП
В Устиновском районе Ижевска задержали 23-летнего безработного местного жителя по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
В машине мужчины нашли 50 граммов синтетических наркотиков. В его квартире нашли аналогичные нелегальные вещества, электронные весы и упаковки. Полицейские установили, что молодой человек работает закладчиком в интернет-магазине с наркотиками. Закладку с «синтетикой» он забрал из лесополосы в Завьяловском районе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере».
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