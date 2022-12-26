Гороскоп на день: 27 декабря Тельцам нужно срочно завершить накопившиеся дела, а Весам – проявить страсть

Узнайте о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на вторник.

Овен

Возьмите себе за правило – каждый день совершайте что-то новое, неожиданное и интересное. Так вы расширите свой круг интересов и познакомитесь с самим собой. Поверьте, в вас столько всего удивительного!

Телец

Не стоит искать проблемы там, где их нет. Лучше завершите дела, которые накопились – у вас их столько, что голова может пойти кругом. А после отправляйтесь на прогулку или в спортзал, чтобы высвободить накопившуюся энергию и перезагрузить ваши мысли.

Близнецы

Не принимайте близко к сердцу то, что было сказано в ваш адрес в этот день. Лучше спокойно реагировать, чем раздувать из мухи слона. Этот опыт вам пригодится. Лучше задумайтесь, почему сказанное так вас ранит? В ответе то, что вам нужно прокачать в ближайшее время.

Рак

В этот день вы будете слышать то, что вам хочется услышать. Люди буду поступать так, как хочется вам. Поэтому не теряйте время даром – найдите то, что давно искали. И отпустите уже прошлое, наконец.

Лев

Вижу цель, не вижу препятствий – мелкие неприятности не смогут оставить Львов на их пути. Дерзайте, у вас точно все получится. Единственное, не забывайте о своих родных и друзьях. Они сейчас вам как никогда необходимы.

Дева

Позвольте себе расслабиться в этот день, вы это точно заслужили. Обратите внимание на те сферы жизни, которые в последнее время вы забросили. В отношениях грядет новый виток, поэтому будьте осторожны, присматривайте, пробуйте на вкус.

Весы

Не слушайте советов других в этот день. Принимайте все решения только исходя из собственных побуждений. Одиноких Весов ждет неожиданная, но очень приятная встреча. Тем, у кого уже есть пара, стоит проявить чувственность и страстность.

Скорпион

Будьте как можно внимательнее в этот день. 20 раз отмерь, один раз отрежь – вот ваш девиз на 27 декабря. Если есть возможность отложить деловые переговоры, подписание бумаг, выплаты, сделайте это.

Стрелец

Ваша эмоциональность в этот день будет на самом пике. Смех, слезы – одно будет сменяться другим. Только самые верные друзья и родные смогут вас понять – будьте как можно ближе к ним.

Козерог

Записывайте в этот день все ваши идеи, но не озвучивайте их, дождитесь подходящего времени. Направьте свою энергию в правильное русло, не стоит тратить время на пустые разговоры и сплетни.

Водолей

Хороший день, чтобы громко заявить о себе. Причем неважно где и неважно перед кем – вы должны блистать! Под ваше обаяние попадут даже те, кто был к вам абсолютно равнодушен. Пользуйтесь этим.

Рыбы

Нужно как можно быстрее закончить все дела и сосредоточить свое внимание на том, что действительно важно сейчас – это семья и здоровье. Уделяйте этим двум сферам вашей жизни все ваше время и силы.

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