Жители Удмуртии могут пользоваться электронным полисом ОМС

Фото: Капитал МС

С 1 декабря 2022 года для всех лиц, застрахованных по ОМС доступны цифровые(электронные) полисы. Что же это значит?

Раньше при обращении в медицинскую организацию в плановом порядке необходимо было предъявить следующие документы: паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), СНИЛС.

Теперь для получения медицинской помощи в медицинской организации достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Отметим, что процесс перехода на новое программное обеспечение не быстрый. Поэтому рекомендуем Вам на прием к врачу брать полис ОМС на материальном носителе, так как он по-прежнему является полноправным документом.

В ближайшее время, все технические и организационные вопросы в медицинских организациях будут решены и получение медицинской помощи станет удобнее и доступнее.

Что изменилось в оформлении полиса?

На сегодняшний день, полис ОМС оформленный на материальном носителе продолжает действовать и не требует замены. Для вновь получающих полис ОМС (новорожденные, иностранцы и др.), а также в случае утери полиса ОМС необходимо оформить заявку на выписку из Единого регистра. Получить готовую выписку можно в офисе страховой компании или на Вашу электронную почту.

По всем вопросам Вы можете обратиться:

- в контакт-центр филиала по телефонам: 7(3412) 51-32-38, 7 (3412) 51-32-28;

- центральный офис: г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 64 или в любой удобный для Вас пункт выдачи;

- со всеми адресами наших ПВП можно ознакомиться на сайте.

Напоминаем Вам, что для удобства наших застрахованных, филиал ООО «Капитал МС» в Удмуртской Республике выдает пластиковое приложение, на котором содержится номер Вашего медицинского полиса.

Реклама. ООО «Капитал МС».