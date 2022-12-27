Погода в Ижевске на день: 27 декабря в городе пасмурно и до -16°С

Одевайтесь теплее Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии весь день будет пасмурно и морозно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха не поднимется выше -14°С. Ветер северный, скорость - 1,7 м/с.

Ночью температура опустится до -16°С.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

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