Погода в Ижевске на день: 27 декабря в городе пасмурно и до -16°С

Одевайтесь теплее
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии весь день будет пасмурно и морозно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем температура воздуха не поднимется выше -14°С. Ветер северный, скорость - 1,7 м/с.
Ночью температура опустится до -16°С.
Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!
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