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НовостиОбщество27 декабря 2022 2:40

Погода в Ижевске на день: 27 декабря в городе пасмурно и до -16°С

Делимся прогнозом на этот вторник
Софья Кель
Одевайтесь теплее

Одевайтесь теплее

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии весь день будет пасмурно и морозно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха не поднимется выше -14°С. Ветер северный, скорость - 1,7 м/с.

Ночью температура опустится до -16°С.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

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