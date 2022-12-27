Организацию из Сарапула оштрафовали за взятку

Он дал взятку в размере более 400 000 рублей Фото: Мария Бакланова

Организацию из Сарапула оштрафовали на 500 тысяч рублей за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С 2015 по 2017 г.г. учредитель организации подкупал сотрудника предприятия за ускоренную оплату договора поставки. В целом он незаконно передал свыше 400 тысяч рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. Получателя взятки ранее привлекли к уголовной ответственности.

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