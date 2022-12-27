Мужчина из Удмуртии попытался зарезать ножом сожителя своей матери

Возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК Росси по Удмуртии Вконтакте @susk18

В Шарканском районе Удмуртии задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Подозреваемый попытался убить 50-летнего сожителя своей мамы. 25 декабря мужчины выпивали и где-то в 19:00 они начали ссориться. В какой-то момент молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил более взрослого мужчину. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Отметим также, что ранее подозреваемый уже был судим за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

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