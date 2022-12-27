Экзоскелет, велоэргометр и мульти-тренажер появились в ГКБ №1 в Ижевске

Фото: Эльвира Пинчук в телеграмме

Благодаря федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в ГКБ №1 в Ижевске появились экзоскелет, велоэргометр и мульти-тренажер. Об этом в своих соцсетях сообщает вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Оборудование будут использовать для восстановления здоровья пациентов после травм и осложнений, связанных с болезнями центральной нервной системы. Благодаря экзоскелету больные смогут в прямом смысле этого слова научиться ходить заново. Велоэргометр поможет перенесшим операции по эндопротезированию суставов или травмы позвоночника вернуться в норму. А платформа «Huber-360» или же мульти-тренажер станет универсальной техникой для пациентов с большим списком патологий.

Оборудование установили в кабинете кинезотерапии.

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