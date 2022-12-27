Мать–алкоголичку из Удмуртии осудят за избиение и угрозы убийством старшей из своих 7 детей

Мать часто кричала на девочку Фото: Амир Закиров

В Кизнерском районе Удмуртии осудят 40-летнюю местную жительницу за избиение и угрозы убийством своей 13-летней дочке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Женщина частенько злоупотребляла алкоголем. И поэтому не сложно представить как она обращалась со своими 7 несовершеннолетними детьми. Особенно она выделяла старшую из них – девочку 2009 года рождения. Она систематически кричала на нее, обзывала и избивала. А в сентябре и октябре она во время ссор била девочку кулаками по лицу и рукам, а также угрожала убить ее, держа в руках нож.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и «Угроза убийством». Горе-мать могут отправить в колонию на 3 года.

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