Гороскоп на день: 28 декабря Водолеи найдут счастье в мелочах, а Овны – в близких

Не стоит бояться ошибаться Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Любовь обещает озарить ваш день. Счастье царит вокруг вас. Нужно просто поверить в него, когда даже надежды гаснут и кажется, что выхода нет. Протяните руку навстречу близким людям. В их поддержке – ваше спокойствие.

ТЕЛЕЦ

Если перед вами встает неразрешимая задача, просто отойдите от нее. Не стоит кидаться в омут с головой и стараться всем угодить. Пользуйтесь своими знаниями мудро. Сейчас для вас важнее всего комфорт и безопасность.

БЛИЗНЕЦЫ

Окружающий вас мир может поразить вас своей мистической красотой. Череда случайных совпадений отнюдь не случайна. Совсем скоро вы получите удивительный подарок.

РАК

Не пытайтесь угнаться за иллюзорными отношениями. Вы тратите слишком много своих сил ради мечты, которая едва ли может осуществиться. Остановитесь. Дайте своему настоящему счастью найти вас.

ЛЕВ

Удача направит вас по пути, ведущему к исполнению заветной мечты. Но будьте готовы приложить большие усилия. Легкая победа не для вас.

ДЕВА

Идеальный момент, чтобы в полной мере насладиться потоком жизни. Не распыляйте свое внимание и не ставьте перед собой чересчур амбициозные задачи. Ловите момент.

ВЕСЫ

Стоит отступить в сторону, если рядом с вами собирается гроза. Не пытайтесь вступить в жаркие споры, даже если очевидно, что ваш оппонент не прав. Проявите мягкость и дипломатичность. Вы еще посмеетесь последним.

СКОРПИОН

Усталость последних дней пора снимать. Наступило время, чтобы как следует позаботиться о себе. Займитесь хобби, сходите на косметологические процедуры. А еще можно просто провести вечер с любимым фильмом и сладостями.

СТРЕЛЕЦ

Не бойтесь ошибаться даже в самый ответственный момент. Звезды напоминают Стрельцам об их уникальной способности попадать в цель при любом раскладе. Двигайтесь вперед! Сегодня вы непобедимы.

КОЗЕРОГ

Откиньте лишнее стеснение. Пора поддаться эмоциям и пригласить на свидание человека, на которого вы смотрели все это время. Звезды подарят вам возможность раскрыться с неожиданной стороны и по-настоящему впечатлить его.

ВОДОЛЕЙ

Незначительные мелочи могут оказать значительное влияние на жизнь, если им действительно уделять должное внимание. Вы удивитесь, но ваше счастье скрыто в них и вашей работе.

РЫБЫ

Готовы вы или нет, но поток жизни захлестнет вас с головой. Планы рискуют рухнуть, поэтому не сопротивляйтесь и двигайтесь по течению. К вам вернется контроль над ситуацией, как только вы оставите позади лишний груз.

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