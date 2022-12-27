Индивидуальный предприниматель из Удмуртии незаконно вырубил лес на 2 млн рублей

Мужчина вырубил 11 сосен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии задержали 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мужчина работал индивидуальным предпринимателем в сфере лесопереработки. Мужчина незаконно срубил 11 сосен и собирался вывести на грузовике. Общий ущерб превысил 2 млн рублей.

Факт валки леса заметил местный житель и сообщил в администрацию района. Возбуждено уголовное дело.

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