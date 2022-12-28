Погода в Ижевске на 28 декабря: до -13 °С и без осадков

Ветер восточный 2-7 м/с. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -11…-13 °С. Ветер восточный 2-7 м/с.
Ночью температура воздуха -15 … -17 °С. Осадков также не обещают.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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