Погода в Ижевске на 28 декабря: до -13 °С и без осадков

Ветер восточный 2-7 м/с. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -11…-13 °С. Ветер восточный 2-7 м/с.

Ночью температура воздуха -15 … -17 °С. Осадков также не обещают.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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