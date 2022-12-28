Бухгалтер из Удмуртии украла более 250 тысяч рублей путем начисления себе премий и матпомощи

Женщина полностью возместила нанесенный ущерб
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии за мошенничество осудят бухгалтера одного из автономных учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
С октября 2021 по июль 2022 года женщина вносила в платежные документы ложную информацию и начисляла себе премии и выплаты матпомощи. Таким образом она украла у учреждения более 250 тысяч рублей.
Женщина возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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