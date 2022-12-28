Юрист подсказал жителям Удмуртии, в какие месяцы выгоднее всего уходить в оплачиваемый отпуск в 2023 году

Практичнее всего уходить в отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней Фото: Амир Закиров

Уходить в отпуск всегда приятно, а получать хорошие отпускные – еще лучше. Юрист в своей беседе с RT назвал самые выгодные и невыгодные месяцы для оплачиваемого отпуска в следующем году.

Выгоднее всего уходить в отпуск в августе, октябре и марте. За этими месяцами следуют июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь. Если вы используете месяц в эти месяцы, то совсем незначительно потеряете в деньгах по сравнению с зарплатой. С другой стороны, невыгоднее всего уходить отдыхать в начале года. А именно в январе, феврале, апреле и мае. В эти месяцы лучше остаться на работе и получать заработную плату.

Дело в том, что практичнее всего уходить в отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Таким образом вы почти не потеряете в доходах, ведь по закону нерабочие и праздничные дни не должны влиять на снижение зарплаты.

«То есть, к примеру, если работник получает оклад 50 тыс. рублей в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе 2023 года, и за 23 отработанных дня в августе 2023-го. Но за счёт того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной», – пояснил юрист.

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