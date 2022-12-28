В Удмуртии за сутки выявили 170 новых случаев COVID-19

Отмечено 39 семейных очагов заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 28 декабря в Удмуртии выявили 170 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

118 заболевших выявили в Ижевске. Отметим, что больных ковидом пациентов зарегистрировали в 14 из 30 административных территорий республики.

Среди заболевших 16 детей до 14 лет и 41 человек старше 65 лет.

Отмечено 39 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 11,39 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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