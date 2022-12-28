Лучшие Дед Мороз и Снегурочка Группы компаний «Мечел» работают на «Ижстали»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») провел корпоративный конкурс на лучших Деда Мороза и Снегурочку. В музыкально-юмористической битве сошлись пять новогодних пар из разных подразделений со своими группами поддержки.

Сотрудники департамента контроля качества в форме частушек рассказали о трудностях внедрения систем электронного документооборота и бережливого производства.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Представители дочернего предприятия «Ижсталь-ТНП» показали сказку-мюзикл, герои которой в поисках символов Нового года побывали и на Мальдивах, и на Северном полюсе.

С легкой руки транспортников зрителей пригласили на бал-маскарад по мотивам фильма «Золушка». Также всех изрядно повеселил забывчивый Белый кролик, «пытавший» зал загадками.

Фото: ПАО «Ижсталь»

В прокатном цехе все перевоплотились в сказочных персонажей: секретарь – в Снегурочку, вальцовщики – в зайцев, мастер – в волка, а начальник цеха – в Деда Мороза. Не всегда под маской можно было узнать друг друга, что порождало комические ситуации.

Каждое вступление сопровождалось дружными аплодисментами зрителей. А победителями конкурса жюри единогласно определило команду заводоуправления, которая доказала собравшимся в зале, что для настоящего новогоднего настроения необходимо оформить электронную заявку, насладиться модным танцем Бабок-Ёжек и пригласить фокусника-иллюзиониста.