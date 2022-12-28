По Воткинскому шоссе в Ижевске нет движения троллейбуса №1

О причинах отсутствия транспорта не сообщается Фото: Архив КП

С 11:18 в Ижевске по Воткинскому шоссе от остановки Администрация Индустриального района до Дома печати нет движения троллейбуса №1. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ ВКонтакте.

Движение организовано:

1 маршрут: Центр - ул. Пушкинская - Воткинское шоссе - Адм. Индустр.р-на.

О причинах отсутствия транспорта не сообщается.

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