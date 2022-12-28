Семейная пара из Удмуртии создает светящиеся каркасные фигуры животных

Сияющая красота. Фото: @id493366304

Во дворе обычного дома в деревне Метляки Воткинского района поселились светящиеся фигуры весьма приличных размеров. А создали их супруги Ольга и Александр Корепановы, которые профессионально кладут плитку, а вот с проволокой дел никогда не имели.

Как рассказала журналисту «Комсомолки» Ольга, после того, как семья переехала в частный дом, им захотелось как-то украсить участок к Новому году. Традиционную елочку они, конечно, украшали, но хотелось чего-то еще более яркого.

«Изначально мы не планировали делать что-то своими руками. Мы пришли в магазин, увидели готового оленя с гирляндой и хотели купить, но нас отговорила дочь. Она была против того, чтобы тратить столько денег на фигурку», – поделилась Ольга Корепанова.

Дочь Юлия вдохновила своих родителей на то, чтобы попробовать сделать украшение. Посмотрев в интернете несколько видеоуроков и примеры работы других мастеров, они дружно взялись за дело.

«Гнули проволоку, потом муж сваривал все детали воедино. Сварочным аппаратом он работал впервые, поэтому получилось не идеально, но когда мы покрасили нашего оленя в белый цвет и обмотали гирляндой, поняли, что у нас получилось красиво. После этого мы решили продолжить и сделали кролика – символ этого года. Он уже получился намного аккуратней», – поделилась художница.

К весне Ольга планирует создать еще несколько каркасных фигур, но уже из искусственного газона и пока только для себя.

«К продаже мы будем готовы только тогда, когда будем уверены в качестве наших фигур. Сейчас еще руки не добиты до идеала. Но одна женщина из нашей деревни уже очень хочет к себе на участок подобные. Так что, можно сказать, первый заказчик у нас уже есть», – рассказала Ольга.

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