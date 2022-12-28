За кражи из храма мужчину из Удмуртии приговорили к реальному сроку в колонии

Мужчина вытащил телефон из курточки одного из прихожан Фото: Диля Ахмадишина

В Вавожском районе Удмуртии осудили 49-летнего местного жителя за кражу из храма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В мае этого года мужчина посетил Храм Святителя и Чудотворца Николая в селе Вавож. Там он вытащил телефон стоимостью 12 тыс. рублей из курточки одного из прихожан. Она висела на вешалке. Затем в июне он украл еду из местного кафе.

Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на 1 год и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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