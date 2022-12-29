Пединститут в Глазове вошел в топ лучших вузов России по организации воспитательной работы

Фото: Министерство образования и науки Удмуртии

Глазовский педагогический институт имени В.Г. Короленко попал в топ-50 всероссийского исследования «Индекс эффективности воспитательной деятельности в вузах». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Институт расположился на 40 строчке рейтинга. При составлении топа учитывали различные аспекты организации воспитательной работы и молодежной политики в вузах.

«Это высокая оценка воспитательной работы, которая ведется в наших педуниверситетах. И это говорит о том, что в наши школы придут учителя с активной жизненной позицией, участвующие в добровольческом движении, патриоты своей страны, которые передадут эти ценности подрастающему поколению. Важно, что в число топ-50 вошли и другие педвузы, а их успешный опыт и практики воспитания молодежи обязательно будут распространяться», – прокомментировал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Специалисты оценивали 450 вузов. Золото взял Шадринский пединститут, а серебро – педагогический университет из Оренбурга.

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