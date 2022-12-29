В Удмуртии за сутки выявили 169 новых случаев COVID-19

Отмечено 55 семейных очагов заражения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 29 декабря в Удмуртии выявили 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

104 заболевших выявили в Ижевске. Отметим, что больных ковидом пациентов зарегистрировали в 15 из 30 административных территорий республики.

Среди заболевших 16 детей до 14 лет и 45 человек старше 65 лет.

Отмечено 55 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 11,39 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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