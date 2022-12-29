Платные парковки в Ижевске станут доступными с 1 февраля

Ночью и по выходным парковки будут бесплатными Фото: Мария Бакланова

С 1 февраля в столице Удмуртии откроют первые 15 платных парковок. Об этом этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На первом этапе будет доступно 230 паковочных мест, которые будут обозначены на специальной карте Парковочное пространство Ижевска.

За час парковки автоводители должны будут заплатить 35 рублей. При этом оплатить можно будет сразу несколькими способами: смс, мобильное приложение и портал.

Платные парковки будут работать в будни с 8:00 до 20:00. А вечером, ночью, выходные и праздники парковка на них будет бесплатной.

Напоминаем, что на Красногеройской улице уже появились знаки платной парковки. Подробнее об этом мы писали ранее.

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