Свидетелей смертельного ДТП с 68-летним пенсионером ищут в Ижевске

ДТП произошло на 11 км дороги «Ижевск-Люк» Фото: Архив КП

27 декабря примерно в 18:00 в Завьяловском районе Ижевска произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция Удмуртии, следователи ищут свидетелей.

Дорожная авария произошла на 11 км дороги «Ижевск-Люк», где находится конечная остановка автобуса № 21. Мужчина на неустановленном автобусе насмерть сбил 68-летнего мужчину. Водитель уехал с места аварии.

Очевидцев просят сообщить имеющуюся информацию в Госавтоинспекцию МВД по Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С погибшим в Украине сержантом простились в Воткинском районе

Две девушки из числа детей-сирот обратились к главному следователю России из-за нужды в жилье

Чем похмелье отличается от отравления, и какие средства помогут, если выпили лишнего