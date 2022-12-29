Свидетелей смертельного ДТП с 68-летним пенсионером ищут в Ижевске

ДТП произошло на 11 км дороги «Ижевск-Люк»
Фото: Архив КП
27 декабря примерно в 18:00 в Завьяловском районе Ижевска произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция Удмуртии, следователи ищут свидетелей.
Дорожная авария произошла на 11 км дороги «Ижевск-Люк», где находится конечная остановка автобуса № 21. Мужчина на неустановленном автобусе насмерть сбил 68-летнего мужчину. Водитель уехал с места аварии.
Очевидцев просят сообщить имеющуюся информацию в Госавтоинспекцию МВД по Удмуртии.
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