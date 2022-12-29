Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 11:47

457 тонн молока и молочной продукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан

Новую партию отправили на днях
Софья Кель
Продукцию проверили специалисты из Казани

Продукцию проверили специалисты из Казани

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Из Удмуртии в Узбекистан отправили очередную партию молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

На этот раз из Удмуртии вывезли 21 т молочной продукции. Ветеринарные сертификаты на продукцию выдали специалисты Управления, а лабораторные проверки проводят специалисты из Казани.

Отметим, что с начала года из региона в Узбекистан вывезли 457 т молока и молочной продукции.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С погибшим в Украине сержантом простились в Воткинском районе

Военный учебный центр создадут при ИжГТУ в Ижевске

Чем похмелье отличается от отравления, и какие средства помогут, если выпили лишнего