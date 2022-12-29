457 тонн молока и молочной продукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан

Продукцию проверили специалисты из Казани Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Из Удмуртии в Узбекистан отправили очередную партию молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

На этот раз из Удмуртии вывезли 21 т молочной продукции. Ветеринарные сертификаты на продукцию выдали специалисты Управления, а лабораторные проверки проводят специалисты из Казани.

Отметим, что с начала года из региона в Узбекистан вывезли 457 т молока и молочной продукции.

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