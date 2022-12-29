Гороскоп на день: 30 декабря Ракам стоит перестать думать о прошлом, а Скорпионы могут зачать ребенка

Делимся тайнами завтрашнего дня
Фото: Мария Бакланова
Ижевский астролог уже подготовил для жителей города прогноз на Новый год.
ОВЕН
Со здоровьем в этот день все будет просто отлично – можно вдоволь веселиться и ни о чем не беспокоиться.
ТЕЛЕЦ
Тельцов в этот день потянет налево. Кстати, ваша интрижка останется в тайне, но это не значит, что можно изменять.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет веселый день, полный романтических сюрпризов.
РАК
Постарайтесь забыть прошлое и жить настоящим. Так будет гораздо полезнее для вашей жизни.
ЛЕВ
Львов ждет крупная удача. Вам может повезти в деньгах или любви.
ДЕВА
Вы успеете все сделать. Вечером лягте спать пораньше – вас ждет незабываемый сон.
ВЕСЫ
Никаких неожиданных сюрпризов сегодня вас не поджидает, все будет как обычно.
СКОРПИОН
Благоприятный день для зачатия ребенка у Скорпионов. Не говоря уж о страсти, которая вспыхнет между вами и вашей второй половинкой.
СТРЕЛЕЦ
Вечер получится посвятить безделью и отдыху. Наслаждайтесь. Не забудьте нарядить елку.
КОЗЕРОГ
Вы почувствуете, что влюбились. К сожалению, объект вашей страсти окажется несвободным.
ВОДОЛЕЙ
Вы успеете закончить все предновогодние дела и даже порадоваться наступающему празднику. Все получится.
РЫБЫ
Сегодня вам окажут огромную помощь окружающие. Также вас ждет сюрприз.
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