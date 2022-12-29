Гороскоп на день: 30 декабря Ракам стоит перестать думать о прошлом, а Скорпионы могут зачать ребенка

Делимся тайнами завтрашнего дня Фото: Мария Бакланова

Ижевский астролог уже подготовил для жителей города прогноз на Новый год.

ОВЕН

Со здоровьем в этот день все будет просто отлично – можно вдоволь веселиться и ни о чем не беспокоиться.

ТЕЛЕЦ

Тельцов в этот день потянет налево. Кстати, ваша интрижка останется в тайне, но это не значит, что можно изменять.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждет веселый день, полный романтических сюрпризов.

РАК

Постарайтесь забыть прошлое и жить настоящим. Так будет гораздо полезнее для вашей жизни.

ЛЕВ

Львов ждет крупная удача. Вам может повезти в деньгах или любви.

ДЕВА

Вы успеете все сделать. Вечером лягте спать пораньше – вас ждет незабываемый сон.

ВЕСЫ

Никаких неожиданных сюрпризов сегодня вас не поджидает, все будет как обычно.

СКОРПИОН

Благоприятный день для зачатия ребенка у Скорпионов. Не говоря уж о страсти, которая вспыхнет между вами и вашей второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ

Вечер получится посвятить безделью и отдыху. Наслаждайтесь. Не забудьте нарядить елку.

КОЗЕРОГ

Вы почувствуете, что влюбились. К сожалению, объект вашей страсти окажется несвободным.

ВОДОЛЕЙ

Вы успеете закончить все предновогодние дела и даже порадоваться наступающему празднику. Все получится.

РЫБЫ

Сегодня вам окажут огромную помощь окружающие. Также вас ждет сюрприз.

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