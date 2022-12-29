Увеличить до 2 недель условия возврата онлайн-покупок предложили в Госдуме

Обращение направили на имя руководителя Роспотребнадзора Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Госдуме предложили увеличить сроки возврата онлайн–покупок. Как сообщает RT, идея принадлежит депутату Евгению Федорову.

На данный момент покупатель по закону имеет 14 дней на право возврата покупки. Однако, если он купил вещь в интернете, этот срок сокращается до 7 дней. А также при онлайн-покупке пользователь не может полностью оценить состояние товара. В этом ему могут помочь лишь отзывы других покупателей и фотографии на сайте, которые не всегда правдивы. Поэтому депутат решил увеличить срок возврата покупки и сделать его равным офлайн-шопингу.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения единого правила возврата приобретенных товаров в течение 14 дней независимо от того, приобретены они в точке розничной торговли либо дистанционно, на торговой площадке в сети интернет», – сказал Федоров.

Свое обращение он направил на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

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