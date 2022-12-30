Погода в Ижевске на день: 30 декабря ожидается небольшой снег и гололедица

В предпоследний день года пройдет снег
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 30 декабря. Это предпоследний день года. Мы желаем вам всего наилучшего в этот почти праздничный день и рассказываем о погоде.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха опустится до -7…-9 градусов. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
О погоде на неделю «Комсомолка» рассказывала здесь.
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